- Statele Unite raman ”profund ingrijorate” de actiunile Turciei in estul Mediteranei, a declarat sambata secretarul de Stat Mike Pompeo, care a cerut o solutie diplomatica pentru aceasta criza, transmite Reuters, potrivit news.ro.Tensiunile din estul Mediteranei s-au amplificat din cauza pretentiilor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron "sa nu caute cearta cu Turcia", in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, scrie Agerpres.

- Cipru a condamnat sambata anuntul facut de Turcia privind organizarea unui exercitiu naval cu tir real in largul coastei de nord a insulei, afirmand ca astfel de manevre ar fi "ilegale" si ar "incalca" suveranitatea sa pe fondul tensiunilor exacerbate in estul Mediteranei, relateaza AFP. Intr-o nota…

- Turcia a anuntat ca va efectua un exercitiu de tragere real in largul Ciprului, de sambata pana luni, in ciuda amenintarii cu sanctiuni din partea Uniunii Europene, emisa din cauza actiunilor guvernului de la Ankara in Mediterana de Est, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Turcia "nu va face nicio concesie" pentru a-si apara interesele privitoare la gaze in Mediterana de Est, a afirmat miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, facand apel la Grecia sa se abtina de la a comite vreo "eroare" care sa duca la "ruinarea" sa, relateaza AFP. "Turcia va lua ceea…

- Tensiunile dintre Grecia și Turcia s-au amplificat dupa ce o nava turceasca de prospecțiuni a fost trimisa sub escorta unor vase militare sa caute hidrocarburi intr-o zona aflata intre Cipru și Creta, la sud de orașul turcesc Antalya, zona considerata de Grecia ca fiind in apele sale teritoriale,…

- Grecia doreste convocarea unui summit de urgenta de catre Uniunea Europeana cu privire la Turcia, a anuntat biroul premierului Kyriakos Mitsotakis, dupa trimiterea de catre Ankara a unei nave turce de explorare in cautare de hidrocarburi intr-o zona disputata in Mediterana orientala, ceea ce a acutizat…

- Franța a informat NATO ca iși suspenda implicarea intr-o operațiune navala in Mediterana, din cauza tensiunilor recente intre navele de razboi franceze și turcești, a declarat miercuri un oficial al ministerului Forțelor Armate, citat de Reuters, potrivit The New York Times.