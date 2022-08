Stiri pe aceeasi tema

- Noile modificari ale valorilor taxelor și impozitelor locale impuse prin schimbarile aduse Codului Fiscal vor avea impact minim asupra contribuabilului ieșean, conform proiectului de Hotarare de Consiliu Local lansat in dezabtere publica. Conform actualelor prevederi legale, toate autoritatile administratiei…

- Directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, fost viceprimar in mandatul 2012-2016, susține ca orașul are peste 100.000 de locuitori, și nicidecum doar aproximativ 86.000, așa cum au sugerat reprezentanții Direcției de Statistica, in urma recensamantului. El a declarat, la Radio Top: „Cu siguranța…

- Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca prin aplicarea, incepand de luni, a masurii cresterii taxelor pentru cei care muncesc part-time sau pe cont propriu "socialismul cu epoleti baga mana adanc in buzunarul celor care muncesc onest", adaugand ca solutia

- 1 din 10 deveni care au primit ajutor pentru plata facturii la energie a pierdut acest drept! Aproape 60 de familii sau persoane singure din municipiul Deva, care au beneficiat de ajutor pentru incalzirea locuinței in sezonul rece 2021-2022, au pierdut acest drept, iar in alte…

- Incasarile Primariei municipiului Suceava din taxele și impozitele locale de la persoane și agenți economici la sfarșitul semestrului I al acestui an sunt mai mari cu 7,55% fața de perioada similara a anului trecut in cifre absolute insemnand 3,846 de milioane de lei. Potrivit primarului Ion Lungu,…

- 32 de personalitați sucevene au fost premiate in cadrul unei acțiuni intitulate ”Seara valorilor sucevene” care a avut loc vineri seara in deschiderea Zilelor Sucevei in sala de evenimente a Hotelului Balada intr-o atmosfera selecta. Amfitrion a fost primarul Sucevei, Ion Lungu. Evenimentul a fost…

- Declarația președintelui ANAF, domnul LUCIAN OVIDIU HEIUȘ: „Vreau sa le mulțumesc, pe aceasta cale, contribuabililor pentru faptul ca majoritatea dintre ei au ințeles responsabilitatea fiscala și civica și au declarat și și-au achitat impozitele si taxele. De asemenea, vreau sa-i felicit pe colegii…

- Proiectul prin care salariile cresc cu 200 de lei, pe masa guvernului Ciuca, in ședința de miercuri. Ce conține OUG-ul Pe masa guvernanților Romaniei, miercuri, 18 mai se va afla și o ordonanța de urgența, prin care salariile romanilor pot crește in perioada 1 iunie – 1 decembrie, cu suma de 200 de…