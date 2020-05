Stiri pe aceeasi tema

- In raportul de specialitate sunt invocate prevederile Codului fiscal, conform carora, "in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie,…

- Produsul Intern Brut al Marii Britanii ar putea scadea cu pana la 30% in al doilea trimestru al acestui an, potrivit unor declarații facute de ministrul de Finanțe Rishi Sunak in fața unor colegi din guvern care cereau relaxarea masurilor de distanțare sociala, potrivit publicației The Times, citate…

- Compania farmaceutica Laropharm a donat mii de litri de gel igienizant pentru maini din producția proprie catre spitale din București și din țara, dar și catre Serviciul de Ambulanța București – Ilfov și medicii de familie din Capitala și din județul Ilfov. O donație consistenta a ajuns și la polițiști. …

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 2.738, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica joi la ora 13.00. Cel mai afectat județ este Suceava, cu 701 cazuri de COV-19, cu aproape 200 mai multe imbolnaviri decat in Capitala – unde se inregistreaza 505 cazuri confirmate…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a urcat la 79. Ultimul caz raportat este o femeie de 84 de ani din București. “Urmare a raspunsului SUUB, in data de 27 martie 2020 a fost inregistrat un deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Deces 79 Femeie, 84 ani, mun. București, prezentat…

- Un angajat al aeroportului Otopeni din Capitala a fost confirmatat pozitiv cu COVID-19, informeaza Realitatea PLUS, citand surse din incinta aeroportului. Potrivit surselor citate, angajatul lucreaza in zona de bagaje a aeroportului. In prezent, o ancheta epidemiologica este in plina desfașurare, pentru…

- O tona de dezinfectanti, maști și manuși de producție vor ajunge in spitalele care au atat de mare nevoie, dupa ce produsele au fost gasite la prechezițiile facute, joi de polițiștii din Capitala, intr-un dosar de evaziune fiscala. Perchezițiile polițiștilor de la Investigații criminale și de la Omoruri…

- 12 persoane care locuiesc in Sectorul 4 al Capitalei s-au ales cu dosare penale dupa ce au incalcat regimul izolarii la domiciliu. ”La data de 17.03.2020 dosarul penal nr. 2200/P/2020, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art.…