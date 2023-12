Stiri pe aceeasi tema

- Valul de modificari fiscale adus in luna noiembrie aduce creșteri de taxe in majoritatea sectoarelor economice. Apariția impozitului pe bunuri de lux (pentru autoturisme și cladiri rezidențiale), creșterea taxelor pentru comercializarea de produse care se incadreaza in categoria bunurilor sustenabile,…

- Noi schimbari pentru elevii care iau bursa! Dupa ce elevii și parinții s-au revoltat pentru ca Ligia Deca a dat burse de merit elevilor cu media 1 sau 2, Ministerul Educației anunța ca va face ajustari. Vezi mai jos toate detaliile. Bursa de merit va insemna de anul viitor bani pentru copiii care au…

- Tarifele pentru abonamentele de parcare vor crește in anul 2024 la Cluj-Napoca. Motivul fiind indexarea acestora cu rata inflației, lucru pe care nu-l putem spune și despre salariile din Romania.Indexarea tarifelor cu indicele de inflație aduce scumpiri in noul an de pana la cateva zeci de lei pentru…

- De la 1 ianuarie 2024, taxele vor crește din nou in Romania, pentru a doua oara in ultimele 12 luni. Vor fi afectate, in primul rand, cele peste 800.000 de microintreprinderi care, daca vor inregistra venituri in creștere, vor plati taxe de trei ori mai mari decat in prezent. Și marile companii vor…

- Banca Mondiala avertizeaza ca decarbonizarea pentru Romania va insemna o creștere a prețurilor și a saraciei, dar și o dispariție masiva a locurilor de munca. Deși anticipeaza o stabilizare economica și sociala, incerta, totuși, pentru 2050, politica emisiilor net zero a Uniunii Europene va insemna…

- Vești rele pentru cei care circula cu taxiul. Un proiect de lege a fost de pus in Parlament și prevede scumpirea curselor in Romania. Daca noua modificare va fi aprobata, șoferii iși vor mari semnificativ tarifele. Vezi la ce sume ajunge o cursa cu taxiul in țara noastra. Cresc tarifele curselor cu…

- In contextul in care FMI recomanda, la București, eliminarea privilegiilor, in aparatul administrativ vorbim despre oameni care lucreaza in interesul lor și al celor care le dau șpaga. Este o ilegalitate, spune Diana Buzoian, dar și un privilegiu, totodata. ”Este o caracatița care sugruma toata Romania.…

- Taxele de licentiere si de autorizare a organizatorilor de jocuri de noroc din Romania vor fi majorate ceea ce va creste veniturilor colectate la bugetul de stat cupana la 40%, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta privind privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicat de Ministerul…