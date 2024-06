Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3 CNN , ca se va face o reforma fiscala. Vom avea taxe mai mari? „Nu este vorba despre nicio frica, nu este vorba despre nicio apocalipsa, nu este vorba despre nicio marire de taxe”, a subliniat Oprea. Cu toate acestea, el a menționat ca reforma fiscala va fi pusa in dezbatere publica și ca „nu trebuie sa insemne scumpiri”. Dialogul public despre taxe in cadrul PNRR Oprea a explicat ca reforma fiscala este un jalon in PNRR și va implica un dialog public corect, cu toate parțile interesate, inclusiv mediul de afaceri.…