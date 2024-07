Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis este unul dintre cei 17 sefi de stat care au semnat o declaratie comuna ce sustine un acord de incetare a focului in conflictul Israel - Hamas, transmite Administratia Prezidentiala.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a apreciat marti ca un acord de incetare a focului intre Israel si Hamas in Fasia Gaza este in continuare "posibil", dar decizia procurorului Curtii Penale Internationale (CPI) de a cere mandate de arestare impotriva liderilor israelieni "complica" aceste eforturi,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca ofensiva israeliana in Gaza „nu este un genocid”. „Ceea ce se intampla nu este un genocid, noi respingem” acest termen, a spus el, referindu-se la cazul adus in fata Curtii Penale Internationale (CPI), cea mai inalta instanta a ONU, in fata careia Israelul…

- Presedintele american Joe Biden l-a ironizat pe contracandidatul sau la alegerile prezidentiale din SUA din toamna acestui an, republicanul Donald Trump, pe care l-a comparat cu ”un baietel de sase ani”, la cina anuala a corespondentilor de presa la Casa Alba, transmit AFP si Reuters. Numerosi invitati…

- Secretarul de stat american Antony Blinken s-a intalnit vineri cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, la Beijing pentru discutii cu privire la o serie de probleme complexe, inclusiv tensiunile din ce in ce mai mari cu privire la sprijinul Chinei pentru invazia Ucrainei de catre Rusia, informeaza Reuters…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se va deplasa saptamana viitoare la Beijing si Shanghai, in incercarea de a atenua tensiunile si de a stabiliza relatiile dintre Statele Unite si China.