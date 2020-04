CRESC salariile personalului din sistemul medical-sanitar

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat vineri, prin vot online, in calitate de for decizional, un proiect de lege care modifica Legea Salarizarii astfel incat o parte din angajații din sistemul medical-sanitar vor primi de la 1 iulie 2020 salarii majorate.Legea se refera la urmatoarele categorii:…

- Un proiect de lege in acest sens se afla la vot final. Deputații urmeaza sa-și exprime votul. Legea se refera la urmatoarele categorii: farmacist, biolog, biochimist, chimist, fizician, psiholog.De asemenea, liberalii și social-democrații au anunțat vineri, la dezbaterile online din Camera Deputatilor,…

- Majoritatea partidelor parlamentare au anunțat vineri, la dezbaterile online din plenul Camerei Deputaților, ca sunt de acord cu schimbarea Legii Salarizarii pentru majorarea salariilor cu cel puțin 1.000 de lei, incepand cu data de 1 iulie, pentru „armata nevazuta” din sistemul medical in lupta…

- Micuții licurici iși doresc sa aduca un strop de bucurie și un zambet pe chipurile acestora, sa iși arate recunoștința pentru grija și sacrificiul lor din aceasta perioada grea. In cadrul „gradiniței de acasa” proiect on line inițiat odata cu suspendarea activitații in luna martie, cadrele didactice…

- Ziarul Unirea FOTO| „Totul va fi bine! Va mulțumim!”: Mesaje transmise cu drag de preșcolarii gradiniței „Licurici” cadrelor medicale și personalului din sistemul sanitar Micuții licurici iși doresc sa aduca un strop de bucurie și un zambet pe chipurile acestora, sa iși arate recunoștința pentru grija…

- Inca 20 de angajați ai Spitalului Militar Focșani, din randul personalului medical și auxiliar sanitar, au fost confirmați cu COVID-19, dupa ce anterior, un medic și o asistenta s-au infectat cu coronavirus, a anunțat, joi, Ministerul Apararii Naționale (MApN), potrivit Mediafax.„In urma desfașurarii…

- ATENTIONARE… Alianta Medicilor a transmis un apel catre autoritati sa pregateasca sistemul medical pentru “efortul urias” la care va fi supus. Medicii cer masti si costume de protectie pentru tot personalul medical, achizitionarea a sute de mii de teste, organizarea de spitale temporare langa cele permanente…

- Guvernul bulgar va creste salariile personalului medical care trateaza pacientii bolnavi de Covid-19, a anuntat duminica prim-ministrul Boyko Borissov. Marirea este de 1.000 de leva (aproximativ 2.500 de lei). Bulgaria a inregistrat peste 40 de cazuri de infectare si doua decese, scrie Reuters. Tara…