- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza pentru acest an o crestere a castigului salarial mediu net lunar de 11,3%, la 3.838 de lei. Prognoza este in creștere fata de cea din primavara, cand CNSP estima un avans de 10,8%, respectiv un castig salarial net de 3.822 de lei.

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a imbunatatit cu 0,6 puncte procentuale previziunea de crestere pentru 2022, la 3,5%, de la 2,9% cat estimase in Prognoza de primavara, in timp ce pentru 2023 a redus-o la 3,7%, de la 4,4%."Previziunea cresterii PIB pentru anul curent a fost imbunatatita…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,2- in primul trimestru al acestui an fata de trimestrul precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5-, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. In ceea ce priveste evolutia PIB in ultimul…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,2% in primul trimestru al acestui an fata de cel precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).In ceea ce priveste evolutia PIB in ultimul trimestru al anului…