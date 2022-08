Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca vor fi majorari salarile din luna august pentru sectorul bugetar, precizand ca de cresteri vor beneficia si angajatii ministerelor Culturii, Transporturilor si cei ai Institutului National de St

- Pensii 2022: Ce categorie de seniori ar putea beneficia de o creștere cu 50 de lei Pensii 2022: Ce categorie de seniori ar putea beneficia de o creștere cu 50 de lei In cursul zilei de luni, 1 august, ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat recent ce pensii vor creste in Romania, in cadrul unei intervenții…

- Marius Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca urmeaza majorarea angajatilor din mediul privat. „Este o masura pe care deja am luat-o tinand cont de ceea am spus in programul Sprijin pentru Romania si anume acea majorare voluntara de 200 de lei fara ca sa fie taxati de catre stat. Este…

- In calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care vor crește salariile de baza ale mai multor categorii de bugetari. Printre acestea se numara salariatii din Ministerul Sanatații, Ministerul Culturii, Ministerul Transporturilor, dar și din alte instituții. Principalul…

- Un numar de 2.577 de elevi si prescolari refugiati din Ucraina au depus cereri de inscriere ca audienti in scolile si gradinitele din Romania, iar 2.379 dintre acestia au fost deja repartizati, a anuntat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, citat de Agerpres . Potrivit datelor centralizate…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat ca varsta de pensionare pentru femeile din Romania se va modifica. Totodata, acesta a explicat ca majorarea varstei de pensioare a femeilor este un lucru asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Varsta de pensionare crește pentru femei In momentul…

- Așa cum, in nenumarate randuri, am mai scris, discrepanțele din sistemul de pensii romanesc a fost și este una din marile probleme. Deși nerecunoscuta, problema a persistat, creand adevarate dezechilibre in sumele primite de romanii ieșiți la pensie. Dar, se pare ca noul minstru al Muncii, Marius Budai,…

- Varsta de pensionare se va modifica pentru femeile din Romania. Anuntul a fost facut miercuri, de ministrul Muncii, Marius Budai. Astfel, femeile se vor putea pensiona cu patru ani mai tarziu decat e prevazut acum, prin lege.