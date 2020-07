Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat, marti, o propunere legislativa potrivit careia cuantumul indemnizatiei de somaj creste de la 75% la 100% din valoarea indicatorului social de referinta. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art. 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor…

- Anul viitor, punctul de pensie va fi inlocuit cu valoarea punctului de referința, ceea ce va conduce la o creștere automata a pensiilor. Cum se calculeaza, afați in paragrafele urmatoare. Ce prevede noua lege a pensiilor Guvernul Dancila semna, in vara anului 2019, noua lege a pensiilor, care prevede…

- Senatul a adoptat marti, ca prim for sesizat, propunerea legislativa care modifica Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca in sensul majorarii indemnizatiei de somaj de la 75% la 100% din valoarea indicatorului social de referinta, anunța news.ro.Proiectul…

- Plenul Senatului a adoptat, marti, o propunere legislativa potrivit careia valoarea indicatorului social de referinta creste de la 500 de lei la 1.200 lei."Valoarea indicatorului social de referinta este de 1.200 de lei. Valoarea indicatorului social de referinta se modifica anual prin hotarare…

- "Valoarea indicatorului social de referinta este de 1.200 de lei. Valoarea indicatorului social de referinta se modifica anual prin hotarare a Guvernului pana la data de 31 ianuarie a anului curent in functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat pe an/an anterior", se arata in…

- Plenul Senatului a adoptat, marți, in calitate de prima camera sesizata, un proiect de lege potrivit caruia cuantumul indemnizatiei de șomaj crește de la 75% la 100% din valoarea indicatorului social de referința. Legea merge la Camera Deputaților, in calitate de for decizional.Conform legii…

- Zece kilometri taxati in plus dintr-o simpla apasare pe buton. Este metoda pe care taximetristii din Bucuresti inca o mai folosesc, ajutati de dispozitive cunoscute drept "maimute". Politistii au demonstrat, noaptea trecuta, cat de usor pot fi fraudati clientii.

- 14 copii din raionul Ungheni au primit luni, 8 iunie, materiale educaționale și echipamente sportive din partea Fondului Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF). Este vorba despre copii cu dizabilitați care sunt din familii social-vulnerabile, cu varste cuprinse intre…