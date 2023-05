Stiri pe aceeasi tema

- Zile libere 2023: Angajatii vor avea parte de o noua minivacanta de trei zile, la sfarșitul lunii aprilie Romanii care lucreaza la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanta de trei zile, la sfarșitul lunii aprilie. Mai exact, ziua de 1 Mai va fi zi libera cu ocazia sarbatorii Zilei Muncii.…

- Cererea de locuințe ramane ridicata, dar vanzarile au scazut cu peste 23% la nivel național in primele luni din 2023. Dobanzile ridicate și inflația, dar și prețurile tot mai mari la apartamente sunt printre motivele pentru care romanii amana achiziția unei locuințe. In primele trei luni ale anului…

- Cei ce vor sa acopere perioadele in care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat o pot face și in acest an. Aceștia pot semna un contract de asigurare sociala cu casa de pensii și vor plati sumele corespunzatoare numarului de ani doriți. Se poate cumpara vechime in munca pana la 1 septembrie Romanii…

- Romanii vor avea de scos mai mulți bani din buzunar de la 1 aprilie. Cei care au credite in lei calculate in funcție de indicele de referința IRCC vor plati rate mai mari. Și se adauga și scumpiri. Cresc și tarifele de distribuție și transport pentru energie și gaze. De asemenea, va crește și prețul…

- Veștile nu sunt deloc imbucuratoare pentru cei care au rate la banci. Indicele IRCC va inregistra o noua creștere incepand de luni, 3 aprilie, ceea ce va duce la o noua majorare a sumelor pe care romanii le datoreaza, luna de luna, instituțiilor bancare. Iata cu cat va crește indicele IRCC. Cresc din…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat, vineri dimineata, ca retrage autorizatia celei mai mari companii de asigurari auto din Romania, Euroins. Peste 2,5 milioane de romani au RCA la firma.

- De la 20 februarie, in primele trei zile in care s-au putut utiliza cardurile de energie, cei 6.000 de oficianți ai Poștei Romane au incasat peste 100.000 plați, in valoare totala de 31 milioane de lei. Alte 10.000 de plați au fost efectuate prin intermed

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat ca, incepand de luni, 20 februarie, beneficiarii voucherelor de energie iși vor putea folosi tichetele pentru a-și acoperi prețurile facturilor de curent. Romanii au primit suma de 700 de lei de luna aceasta, iar urmatoarea tranșa…