Cresc preţurile pe litoral. La ce scumpiri ne putem aştepta de luna viitoare şi ce pachete sunt disponibile Cresc tarifele pe litoralul romanesc, pe masura ce se apropie varful de sezon! Pana in acest moment, cei mai multi hotelieri au majorat preturile si cu 30 la suta. Acum, la hotelurile de 3 stele din statiunea Mamaia, preturile pentru o noapte de cazare sunt intre 200 si 300 de lei, iar la hotelurile de 4 stele preturile pornesc de la 350 de lei. Managerii hotelurilor vin cu tot felul de oferte pentru a-i atrage pe turisti, asa ca la un hotel de 4 stele, la 3 nopti de cazare, hotelierii ofera turistilor un voucher de 200 de lei pe care il pot folosi la hotelul unitatii. La alte hoteluri cu SPA,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

