- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca a propus ca proiectul de lege de modificare a OUG 114 sa contina prevederi in domeniul energiei precum ridicarea barierelor de pret la producator "pentru gazele naturale la 1 iulie 2020 si pentru energia electrica la 31 decembrie 2020". "In ambele…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca a propus ca proiectul de lege de modificare a OUG 114 sa contina prevederi in domeniul energiei precum ridicarea barierelor de pret la producator „pentru...

- Ministrul Economiei: Vom abroga 80-90% din OUG 114, iar toate prevederile din domeniul energiei vor fi anulate Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, sustine ca aproximativ 80-90% din Ordonanta 114 va fi abrogata in Parlament, urmand ca toate prevederile din domeniul energiei…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat ca pretul energiei si al gazului nu se va majora incepand cu 2020. In plus, acesta sustine ca ca aproape 90 din OUG 114 va fi abrogata in Parlament, iar toate prevederile din domeniul energiei vor fi anulate, relateaza…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat care sunt proiectele prioritare pentru dezvoltarea Romaniei, enumerand printre acestea si emiterea unor vouchere de vacanta si pentru angajatii din mediul privat.

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, spune ca se va duce in Adunarile Generale ale Actionarilor (AGA) si la alte companii din portofoliul ministerului, dupa ce, joi, a blocat in AGA Electrica acordarea unor bonusuri uriase pentru membrii Consiliului de Administratie.…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a declarat vineri, in cadrul conferintei Focus Energetic ca Romania nu trebuie sa se ingrijoreze in privinta gazelor naturale, pentru ca stocurile au atins un maxim istoric de aproape 3 miliarde de metri cubi, potrivit Mediafax.ro."Romania…

- RADET urmeaza sa intre in faliment. Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ii liniștește pe bucureșteni și le transmite ca nu trebuie sa se ingrijoreze. Ministrul a precizat ca i-a chemat de urgenta pe responsabilii din sectorul energiei termice la o sedinta, la minister,…