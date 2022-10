Stiri pe aceeasi tema

- Piata cerealelor se pregateste pentru o crestere a preturilor, dupa retragerea Rusiei din acordul privind coridorul Marii Negre, decizie care pune in pericol exporturile ucrainene, au spus analisti intervievati de Reuters, potrivit news.ro. Moscova si-a suspendat sambata participarea la acordul Marii…

- Cotatiile futures la grau au crescut luni cu peste 5% iar cele la porumb cu peste 2%, dupa ce anuntul privind retragerea Rusiei din acordul ce asigura exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra a inmultit ingrijorarile cu privire la aprovizionarea mondiala cu alimente, transmite Reuters. In jurul…

- Preturile petrolului au atins luni minimele ultimelor noua luni, in tranzactii agitate, presate de aprecierea dolarului, in timp ce participantii de pe piata asteapta detalii despre noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent, cu livrare in noiembrie,…

- Guvernul Republicii Moldova ia in calcul retragerea cetațeniei celor care pleaca sa lupte in Ucraina de partea Rusiei, in condițiile in care mulți dintre aceștia au pașapoarte rusești și sunt eligibil sa fie mobilizați, a anunțat, luni, președinta Maia Sandu, relateaza Reuters. Ea a spus ca exista riscul…

- Flota rusa din Marea Neagra si-a relocat unele submarine din baza navala Sevastopol, situata in Peninsula Crimeea, in portul Novorossiisk, din sudul Rusiei, de teama unui atac din partea Ucrainei, potrivit Reuters. Potrivit Ministerului britanic al Apararii, citat de agenția de presa Reuters, aceasta…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat miercuri, dupa ce Gazprom a oprit in perioada 31 august – 3 septembrie livrarile de gaze catre Germania prin gazoductul Nord Stream 1, pentru lucrari de mentenanta, transmite Reuters și Agerpres. Joi dimineata, la hub-ul TTF de la Amsterdam,…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat, marți, ca prețul gazelor naturale in Europa ar putea crește cu 60%, pana la peste 4.000 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, in aceasta iarna, in condițiile in care exporturile și producția companiei continua sa scada pe fondul sancțiunilor occidentale, transmite Reuters.…