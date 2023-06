Cresc pensiile românilor: Anunțul oficial despre majorarea așteptată de milioane de pensionari Pe de o parte, ministrul Muncii trebuie sa rezolve problema pensiilor speciale in perioada imediat urmatoare. Pe de alta parte, oficialul trebuie sa intinda o mana de ajutor tuturor celorlalți pensionari carora le-a scazut foarte mult puterea de cumparare din cauza inflației și a scumpirilor. Dincolo de majorarile care se afla momentan in stadiu de proiect, noul Guvern al Romaniei spera sa adreseze problema prețurilor care au explodat in ultimul an. In ceea ce privește pensiile, ministrul a evitat sa ofere o data exacta pentru creșterea lor, la cateva zile dupa ce a spus ca, cel mai tarziu la… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensii 2023: Cand se va finaliza recalcularea celor 5 milioane de dosare Pensii 2023: Cand se va finaliza recalcularea celor 5 milioane de dosare Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat, vorbind despre prioritațile programului de guvernare ca acestea sunt reforma sistemului de pensii si reforma sistemului…

- Premierul desemnat, Marcel Ciolacu, a declarat ca vineri, alaturi de presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, va avea o intalnire la Guvern cu ministrul Finantelor si ministrul responsabil cu banii europeni, pentru a discuta despre situatia situatia fondurilor bugetare si europene avute la dispozitie,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, 11 mai, ca ministrul Marius Budai va merge saptamana viitoare la Bruxelles pentru a discuta cu oficialii europeni pe tema reformei pensiilor speciale, jalon din PNRR obligatoriu pentru ca Romania sa primeasca tranșa a treia a banilor europeni.„Am avut…

- Marius Budai vine cu lamuriri pentru romani atat in ceea ce privește pensiile, cat și salariile de la noi din țara. Intrebat ce se intampla cu veniturile romanilor dupa aceasta vacanța de 1 Mai, ministrul Muncii și Protecției Sociale a dat o veste imbucuratoare. Toți romanii trebuie sa știe asta. Marius…

- Veste de ultima ora pentru 5 milioane de pensionari. Vestea a fost data chiar de ministrul Muncii, Marius Budai. Așadar, ce se intampla cu pensiile celor cateva milioane de beneficiari in aceasta perioada. Veste de ultima ora pentru cele 5 milioane de pensionari. Marius Budai a facut anunțul Sunt vesti…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat, duminica, la Realitatea PLUS, ca pensiile vor fi livrate pana in data de 11 aprilie. „Am gandit ca atat cat putem sa-i sprijinim pe seniorii Romaniei macar in perioada pascala și sa comprimam aceste plați. Inca de vineri, cei care incaseaza pensia pe card…

- Pensiile se vor plati in luna aprilie cu patru zile mai devreme, pentru ca beneficiarii sa isi poata face cumparaturile de Paste, a anuntat, vineri, ministrul Muncii, Marius Budai, informeaza AGERPRES . „Pensiile se platesc in aceasta luna cu patru zile mai devreme, adica pana la data de 11 aprilie,…

- Se recalculeaza pensiile in Romania, spune ministrul Marius Budai, fiind vorba de cel puțin cinci milioane de pensii. Recent, același ministru a vorbit și despre noua formula care va sta la baza recalcularilor, accentuand faptul ca nu se pune problema unei diminuari a sumelor pe care cei aproximativ…