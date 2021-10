Ministrul interimar al Finantelor Publice, Dan Vilceanu, a anuntat ca, de la inceputul anului viitor, pensiile vor fi majorate cu sase la suta. Si valoarea alocatiilor pentru copii va creste, a mai anuntat ministrul. Ministrul interimar de Finante, Dan Vilceanu, a fost intrebat, duminica, la Prima TV, de cand vor creste pensiile si cu cat si a precizat: “De la inceputul anului 2022 si cred ca procentul va fi undeva in jur de sase la suta. Sunt intrebat deseori legat de pensii, salarii. Ceea ce pot spune este doar ce prevede legea in vigoare, pentru ca bugetul se face pe legea in vigoare”. ”Legat…