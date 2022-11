Cresc pensiile de la 1 ianuarie 2023. Cât dă Guvernul în plus In ședința de Guvern de luni seara, liderii coaliției au decis cu cat va fi majorat punctul de pensie de la 1 ianuarie 2023. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, coaliția de guvernare a decis majorarea punctului de pensie cu 12,5%. Cați bani primesc romanii cu pensii mici Am facut calculele pentru a vedea exact ce ar insemna aceasta majorare de 12,5% a punctului de pensie. Pentru cei care primesc pensia minima de 1.000 de lei, dupa majorarea cu 12,5% vor primi cu 125 de lei mai mult, adica 1.125 de lei. Pentru punctul de pensie, care in acest moment este de 1.586 de lei, majorarea va fi cu 198… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

