- Președinții PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au depus la Senat un proiect de lege care prevede inasprirea unor pedepse pentru evaziunea fiscala și introducerea unor fapte noi care vor fi considerate evaziune fiscala. ”Scopul primordial al legii este recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului…

- Deputatul liberal Robert Sighiartau a anunțat ca ii va cere președintelui PNL, Nicolae Ciuca, sa prezinte „motivele pentru care și-a schimbat poziția dupa ședința de coaliție” cu privire la legea pensiilor, proaspat adoptata de Senat.Intrebat intr-o intervenție la B1 Tv ce s-a intamplat cu opoziția…

- Deși premierul Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca (PNL), au susținut, dupa ședința Coaliției, ca s-au gasit banii pentru majorarea pensiilor, „nimeni nu garanteaza” ca veniturile din 2024 și 2025 vor acoperi costurile, susțin surse din Coaliție. O prima consecința posibila este creșterea deficitului și…

- Proiectul legii pensiilor a fost aprobat joi, 9 noiembrie, de Executiv, dupa ce sedinta de Guvern a fost amanata pe fondul neințelegerilor dintre PNL și PSD privind noua lege, iar ministrul Bolos a avertizat ca nu sunt bani, informeaza News.ro.Guvernul va face dreptate pensionarilor, a spus premierul…

- Proiectul legii pensiilor speciale, votat luni de deputatii din comisiile de specialitate, nu este o reforma a pensiilor speciale, ci este o lege de salvare a acestora, atacabila din nou la Curtea Constitutionala, a afirmat luni deputatul USR Cristian Seidler, vicepresedinte al Comisiei pentru munca…

- Propunerea legislativa „2 Mai”, care prevede pedepse mai aspre pentru traficanții de droguri, a fost depusa miercuri la Camera Deputaților și va intra pe traseul legislativ, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Potrivit acestui proiect de lege inițiat de parlamentarii PNL, traficanții de droguri…

- Marcel Ciolacu a facut noi declarații cu privire la proiectul PSD care vizeaza mutarea salilor de jocuri de noroc in afara orașelor. Proiectul a ajuns la Camera Deputatilor, iar premierul nu are emoții in privința adoptarii acestuia. „A trecut de Senat, este la Camera Deputaților și va trece. Toate pacanelele vor…