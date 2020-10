Klaus Iohannis a promulgat joi legea care schimba Codul Penal și marește pedepsele pentru agresiunile sexuale impotriva minorilor. Din acest moment, niciun agresor sexual nu va mai putea fi condamnat cu suspendare. Inițiatoarea acestei legi, Oana Bizgan, spune ca 29 noiembrie este ziua in care s-a inceput sa se faca dreptate pentru victimele abuzului sexual. “29 octombrie este ziua in care am inceput cu adevarat sa facem dreptate pentru aceste victime si ma bucur enorm ca am contribuit la acest sentiment frumos. Sa ne bucuram 5 minute și apoi continuam!”, spune deputata Oana Bizgan. Oana Bizgan…