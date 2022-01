Cresc masiv taxele pentru parcarea de reședință. Sunt patru tarife De anul acesta, bucureștenii vor plati cu pana la 7 ori mai mult pentru un loc de parcare in apropierea locuințelor. Noile tarife difera in funcție de zona. Capitala este imparțita in patru zone: A, B, C, D, cea mai scumpa fiind A, care reprezinta centrul. In aceasta parte, creșterea a fost de la 84 de lei, la 600 de lei pe an. In zona B tariful va fi de 500 lei anual fața de 66 de lei, in C va fi de 400 fața de 55 de lei și in zona de D va fi de 300 de lei, fața de 37 de lei. Taxele au crescut fața de nivelul actual, solicitarea de majorare venind de la primarii de sector. Principala modificare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

