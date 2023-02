Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a actualizarii Indicatorului Social de Referința, de la 1 martie, mai mulți romani vor avea venituri mai mari. Legislația privind actualizarea anuala a Indicatorului Social de Referința (ISR) a fost modificata in 2021, astfel incat incepand de anul trecut, in fiecare an de 1 martie toate ajutoarele…

- Legislația privind actualizarea anuala a Indicatorului Social de Referința (ISR) a fost modificata in 2021. Ca urmare a acestei actualizari, in fiecare an de 1 martie toate ajutoarele sociale care se calculeaza in funcție de acest indicator se majoreaza cu rata inflației.Intrucat in 2022 inflația a…

- Veniturile cresc semnificativ de la 1 martie pentru cateva categorii de romani ca urmare a actualizarii Indicatorului Social de Referinta. Legislatia privind actualizarea anuala a Indicatorului Social de Referinta (ISR) a fost modificata in 2021, astfel incat incepand de anul trecut, in fiecare an de…

- Veniturile pentru cateva categorii de romani cresc semnificativ de la 1 martie, ca urmare a actualizarii Indicatorului Social de Referința. Institutul National de Statistica a anunțat ca rata inflației pentru 2022 a fost de 13,8%, ceea ce inseamna ca Indicatorul Social de Referința ISR 2023 va creste…

- „Plafonarea preturilor la energie si gaze impusa de PSD cu mari eforturi in coalitie a fost solutia corecta. O confirma astazi INS care anunta o scadere a inflatiei cu peste un punct procentual in ianuarie fata de luna decembrie 2022. Stiu ca nu este suficient. Si tocmai de aceea ne vom concentra in…

- Alocatiile copiilor ar trebui sa creasca inca de acum. Ar urma ca ele sa fie actualizate odata cu rata inflatiei, asa cum s-a stabilit anul trecut. In acest an, alocațiile copiilor ar trebui sa creasca cu aproape 14%, valoarea inflației anunțate de Institutul Național de Statistica (INS) pentru 2022.…

- De la 1 ianuarie 2023, alocațiile de stat pentru copii sunt indexate cu rata inflației din 2021 de 5,1%, ceea ce inseamna in plus sume de pana la 30 de lei, fața de anul trecut. Astfel, alocațiile noi vor crește la 255 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani și 18 ani, precum și in cazul tinerilor…

- Nivelul salariului reglementat in Marea Britanie a urcat cu 6,4% in perioada septembrie - noiembrie 2022, cel mai rapid ritm de crestere din 2001, excluzand pandemia, dar salariile, ajustate in functie de inflatie, au scazut cu 2,6%, a anuntat marti Oficiul National de Statistica