Cresc din nou ratele românilor. Majorare semnificativă a dobânzii de referință Banca Naționala a Romaniei a majorat cu 0,75% rata dobanzii de politica monetara. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, miercuri, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25% pe an, de la 5,50%, incepand cu data de 6 octombrie 2022. De asemenea, BNR a majorat rata dobanzii pentru […] The post Cresc din nou ratele romanilor. Majorare semnificativa a dobanzii de referința appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei a majorat cu 0,75% rata dobanzii de politica monetara. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, miercuri, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25% pe an, de la 5,50%, incepand cu data de 6 octombrie 2022. De asemenea,…

- ”In sedinta de astazi, 5 octombrie 2022, pe baza evaluarilor si a datelor disponibile in acest moment, precum si in conditiile incertitudinilor foarte ridicate, Consiliul de administratie al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25 la suta pe an, de la 5,50 la suta…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat miercuri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25- pe an, de la 5,50- pe an anterior, incepand cu data de 6 octombrie 2022, informeaza banca centrala. De asemenea, BNR a majorat rata dobanzii pentru facilitatea…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de miercuri, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25 la suta pe an, de la 5,50 la suta pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2022; Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an, de la 4,75 la suta pe an, incepand cu data de 8 august. In afara de majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat vineri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, incepand cu 8 august 2022, informeaza banca centrala, potrivit Agerpres . Rata inflației a ajuns in iuni la 15,05%. De asemenea,…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an, de la 4,75 la suta pe an, incepand cu data de 8 august. Mai pe scurt, ratele unor credite vor creste, ceea ce, pe langa inflatie si facturile tot mai…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de astazi, 5 august 2022, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 5,50 la suta pe an, de la 4,75 la suta pe an, incepand cu data de 8 august 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…