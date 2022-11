Cresc din nou ratele. Cu cât a majorat Banca Națională dobânda cheie Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti, 8 noiembrie, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, anterior, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza banca centrala. De asemenea, BNR a majorat rata dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 7,25% pe an, si a crescut rata dobanzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 5,25%. Totodata, in sedinta de marti, reprezentantii CA al BNR au decis pastrarea controlului ferm asupra lichiditatii de pe piata… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

