Cresc decesele cauzate de Covid-19: 97 de oameni au murit în ultimele 24 de ore Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a transmis ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 2.877 noi cazuri de coronavirus și 97 de decese. Pana astazi, 26 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 715.438 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 658.595 de pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba13567351,532.Arad15478471,253.Argeș20049330,784.Bacau18399671,325.Bihor19760651,556.Bistrița-Nasaud8109201,067.Botoșani9583711,548.Brașov281961322,119.Braila9213161,0610.Buzau8888140,5311.Caraș-Severin751491,5812.Calarași7017150,8613.Cluj34786762,7914.Constanța29485761,7715.Covasna5475110,7216.Dambovița16315591,1317.Dolj17117631,2518.Galați18502921,5619.Giurgiu7201251,1320.Gorj5614310,7521.Harghita5729170,6222.Hunedoara13249761,3423.Ialomița7517200,9124.Iași307511090,7125.Ilfov28016782,8326.Maramureș130491332,5527.Mehedinți5494190,8128.Mureș16420430,9829.Neamț12435551,2430.Olt10421300,5331.Prahova25722710,932.Satu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

