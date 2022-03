CRESC cazurile de GRIPĂ în județul Alba: Un caz a necesitat internare CRESC cazurile de GRIPA in județul Alba: Un caz a necesitat internare CRESC cazurile de GRIPA in județul Alba: Un caz a necesitat internare DSP Alba a transmis in cursul zilei de astazi, 29 martie, cateva date referitoare la evoluția cazurilor de gripa in județul nostru. In saptamana 21 – 27 martie 2022 in județul Alba s-au inregistrat 45 de cazuri de gripa sezoniera la categoria de […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Turda au intervenit cu doua autospeciale si un echipaj SMURD in urma unui accident rutier produs la iesirea din municipiul Turda inspre judetul Alba. Apelul de urgenta a fost inregistrat in jurul orei 14,50, iar la fata locului echipajele de interventie…

- Astazi, 14 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 22 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 3 au fost atribute Municipiului Blaj și 1 comunei Mihalț. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 confirmate…

- Un muncitor de 53 de ani care lucra la reabilitarea unui drum național din județul Cluj a murit luni dupa ce un panou ar fi cazut peste el. Potrivit IPJ Cluj, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul ca, in cadrul unor lucrari de reabilitare a DN1R, la ieșirea din localitatea…

- O casnicie perfectata intre parintii a doi tineri la Targul Fetelor de pe Muntele Gaina, in judetul Alba, in urma cu 54 de ani, s-a transformat intr-o frumoasa poveste de dragoste intre Maria si Laurentiu Nasca, care acum locuiesc in comuna Sanpetru de Campie, din judetul Mures. Maria, nascuta in localitatea…

- Cel mai nou bilanț COVID arata 10.062 de cazuri noi, depistate in 62.130 de teste. Tot azi au fost anunțate 32 de decese, dintre care 3 anterioare. La ATI sunt internați acum 455 de pacienți COVID.Este pentru prima oara in valul 5 cand Romania trece pragul de 10.000 de infectari in 24 de ore.In ultimele…

- ALBA: 44 de cazuri COVID raportate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 11 ianuarie Au fost inregistrate 44 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) marți, 11 ianuarie. Comparativ, luni…

- In saptamana 27 decembrie 2021- 2 ianuarie 2022 au fost inregistrate 100 de cazuri de gripa, in creștere accentuata fața de 17 cazuri din aceeași perioada din anul precedent, transmite INSP.

- Cazurile de Covid in județul Suceava cresc in ritm alarmant. Joi in județ se inregistrau 1.271 de cazuri in evoluție și incidențe ridicate in cateva localitați: Ipotești - 6,40 la mie, cu 82 de cazuri, se afla de cateva zile in zona roșie; Volovaț – 2,98 la mie, cu 22 de cazuri active, ...