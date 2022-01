Cresc cazurile de COVID! Medic ATI Timișoara: „Din păcate, nu sunt titluri de filme horror” Din nou, situația pandemica devine din ce in ce mai ingrijoratoare, astfel ca un medic ATI Timișoara a vorbit deschis despre tot ceea ce se intampla dupa relaxarea restricțiilor care au avut loc in perioada sarbatorilor. Un medic de la Secția ATI din Timișoara a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre creșterea cazurilor cu infecția de COVID-19, asta dupa ce autoritațile au dispus masuri de relaxare a restricțiilor pe perioada sarbatorilor. Astfel, mesajul medicului specialist ATI Timișoara, Amin Zahra, a fost postat pe pagina de Facebook ”Ro Vaccinare”, acesta facand inconjurul internetului. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

