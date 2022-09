Stiri pe aceeasi tema

- Din toamna, elevii din Rusia vor avea o disciplina noua, numita „Conversații despre ceea ce este important”, scrie publicația independenta Meduza. In clasele primare, elevii vor invața despre „patriotism” și „dragostea pentru Rusia”, iar cei din clasele mai mari vor primi noțiuni mai complexe pro-Kremlin…

- Catalin Drula, Eugen Tomac și Ludovic Orban ii solicita premierului Nicolae Ciuca, intr-o scrisoare comuna semnata in numele formațiunilor pe care le conduc, sa refuze acordarea de vize turistice cetațenilor ruși și sa promoveze la nivel diplomatic adoptarea unei asemenea decizii la nivelul Uniunii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care reintroduce titlul de “Mama eroina” pentru femeile care au nascut si crescut zece sau mai multi copii, recompensandu-le cu suma de un milion de ruble, echivalentul a cicra 16.000 de euro, transmite agentia rusa de presa TASS . “Stabilirea…

- Președintele rus Vladimir Putin „flarteaza” cu politicienii occidentali și iși atinge parțial obiectivele. Petras Austrevicius, deputat in Parlamentul European din Lituania, a declarat acest lucru pentru The Ukrainian Facts intr-un interviu publicat pe 31 iulie. „Este adevarat ca nu toata lumea din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus vineri guvernului de la Moscova ca pana la venirea iernii sa repare locuintele si infrastructurile de pe teritoriul controlat de trupele ruse in republicile autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. "Liderii…

- Europa Centrala si de Est (ECE) s-ar confrunta cu un soc macroeconomic de amploare in cazul opririi livrarilor de gaz rusesc, arata Fitch intr-un raport privind impactul potential al rationalizarii gazelor naturale asupra ratingurilor suverane din regiune, citat de. Romania, Polonia si Lituania sunt…

- Presedintele rus Vladimir Putin respinge responsabilitatea armatei ruse intr-un atac soldat cu cel putin 18 morti, potrivit Kievului, vizand un centru comercial din Kremenciug, in Ucraina, relateaza AFP. "Armata noastra nu loveste nicio instalatie de infrastructura civila. Avem toate posibilitatile…

- Ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, NATO și-a crescut prezența defensiva pe flancul de est, inclusiv in Romania, cu mai multe trupe, avioane și nave. Vedeți in articol cum arata acum harta trupelor și echipamentelor militare dislocate in Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, Romania…