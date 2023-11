Cresc alocațiile copiilor din 2024 Alocatia de stat pentru copii va fi indexata anual cu rata medie a inflatiei. Astfel, cuantumul alocatiei va creste din oficiu, in fiecare an, conform unui act normativ aprobat de guvern si promulgat joi de presedintele Klaus Iohannis. Masura a fost luata in contextul scumpirii alimentelor si serviciilor. De la inceputul anului trecut, alocatia pentru copiii de pana la doi ani este de 600 de lei, iar pentru cei cu varsta intre 2 si 18 ani, alocatia a ajuns la 243 de lei. In cazul minorilor cu handicap, alocatia de stat pentru copii este de 600 de lei. Alocatia de stat li se acorda si tinerilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

