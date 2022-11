Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 ianuarie 2023, alocațiile de stat pentru copii vor fi indexate cu rata inflației, a anunțat liderul PSD, Marcel Ciolacu, co-președinte al coaliției de guvernare, dupa ședința conducerii acesteia. In același timp liderii coaliției au anunțat ca pensiile vor crește cu 12,5%, la care se adauga…

- Alocațiile de stat pentru copii vor crește de la 1 ianuarie 2023 cu 5,1%, fiind indexate cu rata inflației. Masurile decise de coaliția de guvernare PNL-PSD-UDMR au fost anunțate de liderii celor trei partide. De la 1 ianuarie 2023, alocațiile de stat pentru copii vor fi indexate cu rata inflației.…

- Creșterea este obligatorie, potrivit legislației in vigoare, și se face cu un procent calculat pe baza inflației.Rata inflației in 2021 a fost de 5,1%, potrivit INS. Daca s-ar aplica acest procent de creștere, alocațiile noi ar fi de 255,4 lei pentru copiii cu varsta intre 2 și 18 ani și 630,6 lei pentru…

- MARIRI… Vești bune pentru vasluieni. Pensiile vor crește cu 12,5% din 2023 și vor veni la pachet cu o serie de masuri de sprijin. Potrivit unui anunț facut de deputatul PNL Tudor Polak, pensionarii cu venituri intre 2.001 lei și 3.000 lei vor primi, la anul, 600 lei: “Cu 12,5% va crește punctul de pensii…

- Alocațiile copiilor ar urma sa creasca de la 1 ianuarie 2023, potrivit unor surse guvernamentale citate de observatornews.ro.Astfel, de la 1 ianuarie 2023, copiii cu varste cuprinse intre 2 și 18 ani, care in prezent primesc de la stat o alocație in valoare de 243 de lei, vor primi lunar 255…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a acordat un interviu agenției Agerpres, in cadrul caruia a vorbit, printre altele și despre alocațiile pentru copii. AGERPRES: Care credeti ca ar fi nivelul salariilor si pensiilor pentru a putea vorbi de o viata decenta in Romania? Marius Budai: Nu am sa dau o cifra…

- Cresc alocațiile copiilor din Romania, conform unui proiect de modificare a Legii 277/2010. Cați bani in plus ar putea sa primeasca familiile, in funcție de numarul de copii, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Se maresc alocațiile copiilor. Cați bani in plus se vor da Un proiect de modificare…

- Se apropie alegerile locale. Și asta se vede. Aleșii vor ca alocația complementara pentru un singur copil, in cazul in care veniturile pe membru al familiei nu depașesc 0,80 ISR (indice social de referința), adica in jur de 430 de lei, sa creasca de la 87 de lei la 174 de lei, respectiv in cazul familiilor…