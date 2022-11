Cresc alocațiile copiilor. Cât vor primi în plus lunar SURSE Alocațiile copiilor ar urma sa creasca de la 1 ianuarie 2023, potrivit unor surse guvernamentale citate de observatornews.ro. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, copiii cu varste cuprinse intre 2 și 18 ani, care in prezent primesc de la stat o alocație in valoare de 243 de lei, vor primi lunar 255 de lei. Alocația pentru copiii de pana la 2 ani va fi majorata cu 30 de lei, de la 600 la 630 de lei. Alocația a fost majorata la 600 de lei pentru copiii de pana la 2 ani, incepand cu luna ianuarie 2022. De asemenea, alocația de stat a crescut la 243 lei pentru copiii cu varsta intre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

