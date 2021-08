Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Targu Mureș va beneficia de finanțare pentru construcția a doua noi creșe pe raza orașului, au anunțat vineri, 27 august, reprezentanții instituției, pe rețeaua de socializare Facebook. "Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila a aprobat, in cursul acestei…

- Fagarașul va primi fonduri pentru o noua creșa, ce va fi construita in cartierul Combinat. Aceasta va avea 70 de locuri. Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), Cseke Attila, a aprobat construirea unei noi creșe, moderne, in urma solicitarii Primariei Fagaraș de includere…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila a aprobat, in cursul acestei saptamani, lista celor 138 de creșe care vor fi construite in țara. Astfel, autoritatea locala va depune in maximum 60 de zile documentația necesara pentru ca Ministerul sa faca demersurile in vederea…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat la Targu Jiu, ca in aproximativ doua-trei saptamani va fi aprobata constructia a aproximativ 100 de crese noi la nivel national, in cadrul programului national pentru dezvoltarea infrastructurii anteprescolare, potrivit…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat, vineri, la Targu Jiu, ca in aproximativ doua-trei saptamani va fi aprobata constructia a aproximativ 100 de crese noi, in cadrul programului national pentru dezvoltarea infrastructurii anteprescolare. In prima etapa…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat azi, la Targu-Mureș, derularea unui program național de natație prin construirea unei infrastructuri de bazine de inot atat pentru intreceri sportive, cat și pentru populație. Oficialul a dat asigurari ca toate investițiile…

- Municipiul Vatra Dornei va beneficia de 21,2 milioane de lei pentru reabilitarea sistemului de iluminat public. Banii vor proveni de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a semnat deja contractul…

- Suma de 230 de milioane de euro este prevazuta in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru constructia a 140 de crese in Romania, a anuntat joi ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, potrivit agerpres.ro. In total, el a precizat ca este vorba…