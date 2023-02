Stiri pe aceeasi tema

- In cel mult 9 luni, buhușenii se vor putea bucura de un ansamblu sportiv ce va construit dupa toate regulile sportive actuale. Proiectul se va ridica pe fosta baza sportiva „Textila”, din localitate. Investiția se va face cu bani de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Investiția,…

- Primaria Rovinari va construi in premiera un after school in oraș. Primarul din Rovinari, Robert Filip, a semnat luni, la Ministerul Dezvoltarii, contractul de finanțare pentru Investiția “Renovarea energetica a cladirii Centru de asistența școlara after school și creșa in orașul Rovinari”. Valoarea…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat ca in anul care urmeaza ministerul are in finantare peste 300 de investitii pe infrastructura sportiva.„Dezvoltarea infrastructurii sportive, inclusiv pentru comunitatile mai mici, comunitati locale, este importanta.…

- Primaria comunei MIHAI EMINESCU: „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Numele beneficiarului: Comuna MIHAI EMINESCU Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene…

- Salajul și județele Bistrița-Nasaud, Bihor, Cluj, Maramureș și Satu Mare au fost incluse intr-un amplu program de interconectare a sistemelor digitale publice, masura care urmeaza sa fie pusa in aplicare in cadrul Centrului Regional de Date. La intalnirea de lucru organizata de Agenția de Dezvoltare…

- Ministerul Dezvoltarii a aprobat finanțarea a inca șapte creșe moderne și eficiente din punct de vedere energetic, incluse in Programul guvernamental de construire de creșe „Sfanta Ana”, dupa cum a anunțat ministrul Cseke Attila. Cu aceste unitați de invațamant antepreșcolar, Ministerul Dezvoltarii…

- In comuna Florești va fi construita o noua creșa cu o capacitate de 70 de locuri din fonduri guvernamentale. ”In cursul zilei de ieri (miercuri, 28 decembrie) Ministerul Dezvoltarii a aprobat finanțarea unei noi creșe in Florești.Noua creșa va fi construita in cartierul Cetatea Fetei, langa parcul…

- Ministerul Dezvoltarii a anunșat ca de la inceputul saptamanii viitoare autoritațile publice locale și centrale vor putea accesa fonduri pentru amenajarea a 3.000 km de trasee cicloturistice. Ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, a aprobat și a trimis spre publicare, in Monitorul Oficial al Romaniei,…