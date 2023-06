Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Auxerre, la care joaca Ionut Radu, a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Lens, in ultima etapa a campionatului Frantei. Echipa lui Radu a incheiat sezonul pe locul 17 si a retrogradat, scrie news.ro.Tot sambata, Paris Saint-Germain, cu Lionel Messi pe teren…

- Veste extrem de ESENȚIALA pentru milioane de romani, in plina criza economica. Ieșirea la pensie a devenit subiectul momentului nu doar in Romania, ci și in Uniunea Europeana. Toți cei care doresc sa beneficieze de acest tip de pensie pot afla daca se incadreaza, printr-un calcul foarte simplu.…

- Centrul pentru Rezistenta Nationala din Ucraina (CRNU - Sprotiv) raporteaza ca autoritațile ruse au trimis comandouri "de elita" in regiunea Belgorod, scrie KORESPONDENT, relateaza Rador.Potrivit informatiilor Sprotiv, un detașament al centrului 322 al forțelor de operațiuni speciale "Senej" ale…

- FC Dinamo a castigat barajul cu FC Arges de mentinere/promovare in Liga 1, astfel ca revine in primul esalon, dupa un sezon petrecut in liga secunda.Dinamo a pierdut sambata returul cu FC Arges, scor 2-4, insa deoarece in tur s-a impus cu 6-1 a castigat dubla mansa. Au marcat sambata Tofan ’14, Jakolis…

- Metaloglobus a invins-o pe Progresul Spartac cu scorul de 5-3, la loviturile de departajare, sambata, la Buftea, in mansa a doua a barajului pentru mentinerea in liga a II-a de fotbal, potrivit agerpres.Scorul a fost egal la finalul timpului regulamentar si dupa prelungiri, 0-0, in timp ce rezultatul…

- Echipa AC Monza a invins in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Sassuolo, gratie unui gol marcat in timpul aditional, vineri seara, in primul meci al etapei a 36-a a campionatului de fotbal al Italiei, potrivit Agerpres.Sassuolo a deschis scorul in prelungirile primei reprize, in urma unui penalty…

- Formatia Empoli, la care joaca Razvan Marin, a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa lui Vlad Chiriches, Cremonese, intr-un meci din etapa a 30-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Golul a fost marcat de Dessers, in minutul 4. Fii la curent cu cele mai noi…

- Milan - Salernitana, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Italiei, este programat, luni, 13 martie, de la ora 21:45, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 4, Orange Sport 2 si Prima Sport 3.