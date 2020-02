Stiri pe aceeasi tema

- Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani,ne propune pentru o gustare simpla, sau pentru o masa festiva, o rețeta de aperitiv simplu și gustos: Pasta de ciuperci cu branzeturi și oua fierte.

- O mancare nelipsita in zilele de iarna din din gospodariile taranesti din Ardeal, ciorba acra cu carnati, este un preparat care necesita doar cateva ingrediente si care se prepara fara prea mult efort.

- Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, a pregatit o delicioasa rețeta de pește Halibut cu sos acrișor de maioneza și castraveciori și o garnitura simpla, din cartofi dulci și sparanghel. Trei preparate intr-o singura rețeta pe care Vladuț a denumit-o ”Trei dorințe".

- Rețeta lui Vladuț de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani este una simpla și tare gustoasa, cu ingrediente puține și la indemana tuturor: Tartar din ton roșu cu avocado, sfecla roșie și rodie.

- Jennifer Lopez vrea sa se mute in Italia sau in Bali pentru a adopta un stil de viața ”simplu, natural”, arata Smart on Trend pastrand un loc special pentru piesele cantareței in playlistul zilei, scrie Mediafax.Lopez a vorbit despre visul sau de a locui in Italia intr-un interviu pentru revista…

- Gogoșile sunt deserturile preferate ale tuturor, pentru ca sunt delicioase și se prepara rapid și ușor. Rețeta de gogoși cu mere și scorțișoara este mai speciala, datorita merelor din aluat, ușor acrișoare și acide, dar și aromei de scorțișoara

- Ingrediente: 2 galbenușuri mari de oua 1/2 lingurița sare 2 linguri apa foarte rece 1 lingurița muștar 2 linguri zeama de lamâie 350 ml ulei Mod de preparare: Cea mai buna, cea mai rapida și cea mai sanatoasa varianta de maioneza…

- Cea mai buna salata orientala, rețeta. Secretul gustului delicios. Salata orientala este fara doar și poate unul dintre felurile de mancare cel mai des consumate, cand timpul nu-ți permite sa gatești, dar mai ales in perioada postului.