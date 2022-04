Crematoriu mobil pentru a șterge urmele? Primarul din Mariupol acuză Dupa masacrul de la Bucea care a ingrozit o lume intreaga, armata rusa este acuzata ca incearca sa ștearga urmele crimelor din Mariupol. Un crematoriu mobil a fost adus in oraș, acuza primarul din Mariupol, care estimeaza ca zeci de mii de oameni ar fi fost incinerați de trupele ruse. Crematoriul mobil a fost adus de trupele rusești la Mariupol și de miercuri ar fi inceput sa fie folosit. Primarul orașului-port, Vadim Boicenko, a declarat ca astfel armata rusa incearca sa ștearga urmele crimelor de razboi. Intr-o declarație citata de agenția de știri Nexta, primarul arata ca este posibil ca zeci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crematoriul mobil adus de trupele rusesti ar fi inceput sa fie folosit miercuri in Mariupol pentru a sterge urmele crimelor de razboi, a declarat primarul portului Vadim Boychenko citat de Nexta. Potrivit acestuia, este posibil ca zeci de mii de oameni sa fi murit in Mariupol si sa fie incinerati pentru…

- Crematoriul mobil adus de trupele rusești ar fi inceput sa fie folosit miercuri in Mariupol pentru a șterge urmele crimelor de razboi, a declarat primarul portului Vadim Boychenko citat de Nexta. Potrivit acestuia, este posibil ca zeci de mii de oameni sa fi murit in Mariupol și sa fie incinerați pentru…

- Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, nu pierde nici o ocazie de-al „atinge” pe Ion Ceban. Acesta se arata nemulțumit de tacerea lui Ceban, fața de genocidul din Bucea, Ucraina. Alaiba afirma ca, atunci cand s-a negociat de catre Republica Moldova cu Federația Rusa prețul la gaz, iar cand a fost aplicat sechestru…

- Crematoriul mobil adus de trupele rusești ar fi inceput sa fie folosit miercuri in Mariupol pentru a șterge urmele crimelor de razboi, a declarat primarul portului Vadim Boychenko citat de Nexta. Potrivit acestuia, este posibil ca zeci de mii de oameni sa fi murit in Mariupol și sa fie incinerați pentru…

- O fotografie cu un crematoriu mobil care ar fi operat in Mariupol de armata rusa a fost postata de platforma Nexta , care preia informații transmise de primarul din orașul asediat, Vadim Boichenko. Boichenko acuza armata rusa ca-și acopera crimele in Mariupol incinerand civilii uciși in acest crematoriul…

- Ministrul ucrainean de externe cere Curții Penale Internaționale sa trimita o echipa la Bucha și in alte orașe din regiunea Kiev pentru a strange dovezi ale crimelor de razboi și crimelor impotriva umanitații comise de invadatorii ruși.

- Primarul orasului Irpin, recent eliberat de sub ocupatia ruseasca de catre trupele ucrainene, a declarat ca militarii rusi au ucis femeile din localitate si au trecut apoi cu tancul peste ele, informeaza Nexta. Alte dovezi ale crimelor de razboi comise de militarii rusi au aparut si in orasul Bucha,…

- Ucrainenii au dovedit ca stiu sa lupte mai profesionist decat o armata care lupta de zeci de ani in diferite regiuni si in diferite conditii, a declarat, duminica dimineata, presedintele Volodimir Zelenski intr-un nou mesaj, in timp ce Ucraina a intrat in a 25-a zi de razboi. “Cea de-a 24-a zi a invaziei…