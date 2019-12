Stiri pe aceeasi tema

- Aflata în prezent pe locul 55 în ierarhia WTA, Carla Suarez Navarro a anunțat într-o conferința de presa ca sezonul 2020 va fi ultimul al ei în sportul de performanța. În vârsta de 31 de ani, iberica vrea sa fie mai aproape de familie. Ce a spus Carla ''Mesajul…

- Tenismena slovaca Dominika Cibulkova, in varsta de 30 de ani, și-a anunțat retragerea din tenis. Anuntul a fost facut astazi, odata cu lansarea carții sale – „Tenisul este viața mea“, informeaza site-ul WTA . „Nu a fost o decizie luata peste noapte. A fost un proces indelungat. Eram convinsa inca de…

- Slovaca Dominika Cibulkova, în vârsta de 30 de ani, și-a anunțat retragerea din tenis, marți, odata cu lansarea carții sale - "Tenisul este viața mea", informeaza site-ul WTA, citat de Mediafax."Nu a fost o decizie luata peste noapte. A fost un proces îndelungat.…

- A ajuns pe locul 134 în lume, dar se poate lauda cu cinci trofee de Grand Slam câștigate în cariera. Maria Sharapova nu a mai disputat vreun meci de la US Open (acolo unde a fost învinsa categoric de Serena Williams), dar a oferit detalii despre venirea în SUA, alaturi…

- În ianuarie, Andy Murray își lua la revedere în lacrimi de la Australian Open, dupa un meci epic cu Roberto Bautista Agut care era privit drept ultimul din cariera britanicului, macinat atunci de accidentarea la șold. Murray promitea ca va face tot posibilul sa revina, a trecut printr-o…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, cap de serie 4, a triumfat duminica in turneul WTA de la Beijing (China), dotat cu premii de 8.285.274 dolari, dupa ce a invins-o in finala pe australianca Ashleigh Barty, nr 1. mondial, cu 3-6, 6-3, 6-2. Osaka a egalat situatia la meciurile directe cu Barty…

- "Vreau sa evoluez la Jocurile Olimpice in toate probele, inclusiv la dublu mixt. De aceea, am decis ca anul viitor sa joc la dublu mixt la toate turneele de Grand Slam alaturi de un jucator asupra caruia inca nu m-am hotarat. E adevarat ca ma inscrisesem la dublu mixt și la US Open, dar, in…

- Simona Halep (6 WTA) a acordat un interviu înainte de debutul la turneul de la Wuhan, în care a spus ca principalul sau obiectiv pentru anii urmatori este sa cucereasca trofeul de la Australian Open, transmite Mediafax.Principala ținta: Australian Open"Voi încerca…