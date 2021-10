Cremă magică de casă! După ea nu veți vrea alta Anume așa – o crema magica, de casa propune o femeie de 57 de ani sa fie numita crema de intinerire, rețeta careia a aflat-o acum 3 ani. Rețeta i-a spus-o o vecina. Toata lumea credea ca ea nu era inca la pensie. Și au ramas foarte surprinși cind au aflat ca ea are 69 de ani. Care este secretul ei?... Viața ei nu a fost ușoara – și-a pierdut parinții devreme, apoi soțul, a crescut singura patru Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Viața asta, care bate filmul sau mai degraba, teatrul. Și da dupa o lunga perioada am fost la teatru, am trait o clipa de frumos și de poveste. Povestea a fost spusa și jucata frumos cu toata trairea adevarata a unor mari actori. Dar in sala eram mai mulți oameni maturi, decat tineri sau adolescenți.…

- Situație ingrijoratoare in Romania din cauza noului coronavirus! Tot mai multe persoane infectate cu SARS-CoV-2, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc, au fost rapuse, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața. In urma cu doar cateva ore, doua tinere, in varsta de…

- Acest material, pielea, este cu siguranța cel mai apreciat in materie de incalțaminte. In mod clar nu este o afirmație noua sau surprinzatoare, avand in vedere multitudinea de beneficii pe care pielea o aduce cu sine, mai ales cand vine vorba de sanatatea picioarelor. Incalțamintea din piele are grija…

- In ediția din 30 septembrie 2021, de la Neatza cu Razvan și Dani, Vladuț, bucatarul emisiunii, a preparat un desert delicious, un tiramisu fara oua. Este vorba de rețeta de tiramisu cu crema de mascarpone și fructe de padure pe care Vladuț a denumit-o “Tiramisu Magic”.

- Surpriza pentru telespectatori! Alina Laufer se intoarce la Kanal D și va avea o rubrica in cadrul Știrilor Kanal D. Vedeta revine in televiziune dupa o lunga perioada in care a preferat sa se axeze pe alte proiecte.Din 16 septembrie, Alina Laufer le aduce telespectatorilor „Rețeta in 5 minute”, in…

- Cel putin 28 de persoane si-au pierdut viata luni in Pakistan intr-un accident de autocar care transporta persoane ce se intorceau la familiile lor in ajunul sarbatorii Eid al-Adha, a declarat o sursa oficiala. Autocarul a lovit un camion, la circa 100 de km de Multan, in provincia Punjab, in centrul…

- Sistemul iAge masoara sarcina inflamatorie asupra sistemului imunitar și prognozeaza speranța de viața. Oamenii de știința de la Institutul Buck și Universitatea Stanford au dezvoltat un sistem care, in baza analizei anumitor proteine din singe, permite determinarea virstei biologice a omului, prognozarea…