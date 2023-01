Stiri pe aceeasi tema

- "Creierul" retelei de coruptie prin care era facilitata admiterea la universitati americane prestigioase a fost condamnat miercuri la trei ani si jumatate de inchisoare la Boston. Cazul a afectat mai multe familii bogate si celebre din SUA, iar unii dintre parinții, care au platit sume uriașe ca sa…

- Fostul sef al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Radu Roatis, a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Mures, la doi ani si sase luni de inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, fiind obligat sa presteze 100 de zile de munca…

- Un tribunal rus l-a condamnat pe politicianul de opoziție Ilia Iasin la opt ani și jumatate de inchisoare, in cel mai mediatizat caz de pana acum al unui disident rus incarcerat pentru ca s-a opus invaziei din Ucraina, transmite The Guardian.

- O simpla plimbare cu masina s-a soldat pentru un iesean cu 4 ani si jumatate de detentie. Nu era baut, nu comisese niciun accident, dar avea un „CV" infractional impresionant. Incidentul s-a petrecut la inceputul lui noiembrie 2017, dar a ajuns in instanta abia anul trecut, din cauza faptului ca cercetarile…

- Un cetațean al Republicii Moldovei a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare pentru mercenariat in Donețk, Ucraina, in perioada 2016-2021. Barbatul este din raionul Strașeni și are varsta de 34 de ani.

- Furtul ”marunt” este aspru sanționat de judecatori, in timp ce jaful de la Zoo Turda, unde au ”disparut” miliarde de lei vechi, va ramane nepedepsit, pentru prescrierea faptelor, conform ultimelor decizii ale ICCJ. ”Hoțul condamnat cu executare a furat o unghiera, cateva deodosante si trei boxe portabile.…

- Continue reading Condamnat definitiv la un an și jumatate de inchisoare cu executare dupa ce a furat o unghiera, 5 deodorante și 3 boxe portabile de cateva sute de lei dintr-un supermarket din Cluj at Info real.

- Fostul principal consilier al lui Trump la Casa Alba, Steve Bannon, a fost condamnat vineri la patru luni de inchisoare pentru ca a sfidat o citație din cadrul anchetei Congresului privind revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, anunța CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…