Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al sectorului 5 Marian Vanghelie a declarat luni la DNA ca a fost chemat “in calitate de talentat” si a anuntat ca in zilele urmatoare “vor aparea niste lucruri frumoase”. “Pai de ce pot sa vin, atata timp cat eu spun de dimineata pana seara ce s-a intamplat si de ce suntem in momentul…

- Cursa aeriana dinspre TelAviv, care ar fi trebuit sa aterizeze, luni, pe Aeroportul Craiova si sa plece spre Koln a fost anulata din cauza viscolului si ninsorii. Aproximativ 140 de persoane au fost afectate, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul Aeroportului Craiova, Mircea Dumitru,…

- Alte cinci noi decese din cauza gripei au fost confirmate, miercuri, numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand astfel la 45. Patru dintre pacienti sunt din judetele Caras-Severin si Suceava.

- Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti a fost confirnat inca un decesdin cauza gripei - un barbat de 59 de ani din judetul Suceava. In cazul barbatului a fost confirmat virusul gripal B. Barbatul acea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat…

- Doua accidente in urma carora trei persoane au ramas incarcerate au avut loc duminica dimineata in judetul Suceava, in localitatile Stroiesti si Danila, unde ninge abundent si se circula in conditii de iarna. Carosabilul este acoperit cu zapada umeda, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Peste 100 de ambulante nu pot fi folosite zilnic la interventii din cauza defectiunilor tehnice, a declarat luni prim-adjunctul inspectorului general al IGSU Daniel Dragne, conform Agerpres.El a spus, cu prilejul prezentarii bilantului UGSU pe anul 2017, ca anul trecut au fost gestionate zilnic…

- Accident de circulație, luni seara, pe bulevardul Take Ionescu, chiar in fața sediului IPJ Timiș. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce trei mașini s-au ciocnit ca urmare a faptului ca o șoferița nu a acordat prioritate.

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…