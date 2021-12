”Creierul” lui Iohannis! Iohannis nu a fost in stare sa faca rocada Cițu – Ciuca! Dupa cum nu a fost in stare nici macar sa negocieze ulterior tensiunile de ultima ora de la intocmirea listei finale a noii guvernari. Atunci cand, doar cu o seara inainte de asumarea Cabinetului Ciuca, procedurizarea algoritmului politic se blocase pe linia Grindeanu […] The post ”Creierul” lui Iohannis! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea il ataca dur pe Marcel Ciolacu, dar și pe ceilalți lideri ai PSD in urma negocierilor cu PNL pentru formarea noului Guvern. „La ordine noi, declarații noi! Marcel Ciolacu este, de departe, cel mai marunt și mai ridicol personaj al acestor vremuri. A prabușit cel mai mare partid al țarii…

- Liviu Dragnea a anuntat, duminica noapte, la Realitatea Plus ca PSD se va confrunta cu un val masiv de plecari ca urmare a intrarii la guvernare alaturi de PNL. Dragnea a sustinut ca liderii PSD sunt „marionete”. „Intreaga conducere a PSD este conectata la SRI: Arsene, prieten cu Ciolacu, Grindeanu.…

- Ludovic Orban va pleda ca PNL sa refaca o coaliție cu USR și UDMR și sa nu ia in calcul demersul catre PSD. Fostul președinte al PNL va incerca sa-i convinga pe liberali sa nu se alieze cu social-democrații.Orban are alaturi in jur de 20 de parlamentari.Liberalii iau, astazi, cea mai importanta decizie:…

- In ședința de luni dimineața a Biroului Politic Național a PSD, social-democrații au decis prin vot ca nu vor vota miercuri Cabinetul Ciuca, singura speranța a liberalilor in acest moment atarnand de negocierile ”la bucata” pe care le duc oamenii lui Cițu cu fiecare parlamentar in parte. Surse din PSD…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a lansat o serie de acuzatii la adresa presedintelui Iohannis si a premierului demis Florin Citu, despre care a declarat ca nu au facut demersurile necesare pentru a pregati valul 4 al pandemiei de Covid, despre care se stia de luni de zile ca va veni. „Am…

- 1. Zilele astea vom afla daca Iohannis și Cițu conduc Romania. Daca USR revine la guvernare, inseamna ca nu conduc ei Romania. Bacteria politica aparuta dupa Colectiv este ambasadoarea capitalului strain in Romania. Iohannis și Cițu urasc USR PLUS mai mult decat useriștii deghizați Ciolacu, Dancu și…

- Florin Roman, atac „la baioneta” fața de Ludovic Orban: „A dat toate ministerele importante USR-ului. Era in stare sa le dea tot” Florin Roman, atac „la baioneta” fața de Ludovic Orban: „A dat toate ministerele importante USR-ului. Era in stare sa le dea tot” Deputatul PNL, Florin Roman, invitat la…

- Florin Roman, deputat PNL, invitat la Antena 3, i-a dat replica lui Ludovic Orban, care a spus ca scandalul din coalitie a inceput din momentul in care premierul Florin Citu a intrat in competiția interna pentru președinția PNL. ”Vad ca domnul Orban rostogolește așa, cu mare ușurința, tot…