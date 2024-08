Stiri pe aceeasi tema

- Pakistanezul Khalid Sheikh Mohammed, considerat creierul atentatelor din SUA de la 11 septembrie 2001 si detinut in baza militara americana de la Guantanamo, a acceptat un acord de pedeapsa negociata, a anuntat miercuri Pentagonul, relateaza AFP si Reuters.

- Trei dintre barbatii acuzati de planuirea atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, detinuti la Guantanamo, au incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, anunta Departamentul Apararii din SUA, relateaza BBC, citat de news.ro.

- Rusia nu are pedeapsa cu moartea, considerand ca o condamnare pe viața este mult mai terifianta și eficienta in a pedepsi infractorii deosebit de periculoși. Prizonierii sunt trimiși intr-un loc sinistru, cunoscut sub numele de Insula Iadului, oficial denumit Inchisoarea Delfinilor Negri (Black Dolphin),…

- Liderul Comitetului rus de ancheta, un organism judiciar puternic, s-a pronunțat vineri in favoarea anularii moratoriului privind pedeapsa capitala prin decret prezidențial, intrucat aceasta nu a fost niciodata abolita in Rusia, relateaza AFP, conform Agerpres.

- Trei femei acuzate ca agresau copii cu dizabilitati din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sf. Andrei” din Ploiesti scapa de pedeapsa, Judecatoria Ploiesti dispunand incetarea procesului ca urmare a intervenirii prescriptiei generale a raspunderii penale.

- Gheorghe Tibil și-a gasit sfarșitul in mod tragic. Un capac de canalizare aruncat de pe un pod a spart parbrizul TIR-ului pe care acesta il conducea impreuna pe o autostrada belgiana. Autoritațile au reținut cinci suspecți, care a fi fost drogați cu gaz ilariant in momentul comiterii faptei.