Creierul are alarmă pentru blocarea amintirilor nedorite Noi cercetari arata ca, pentru a suprima gandurile intruzive, creierul foloseste un sistem de alarma care avertizeaza si alte regiuni pentru a le inhiba. Astfel, o regiune a creierului poate detecta proactiv si reactiv nevoia de a inhiba amintirile nedorite. Potrivit noului studiu, o parte a creierului detecteaza atunci cand suntem pe cale sa ne gandim la o amintire nedorita si alerteaza alte regiuni pentru a o suprima, indica cercetarea publicata in JNeurosci, revista a Societatii pentru Neurostiinta. Echipa, condusa de Crespo Garcia, a masurat activitatea cerebrala a participantilor atat cu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

