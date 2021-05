Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de circa 5.000 garantii au fost acordate de la operationalizarea programului Noua casa, la sfarsitul lui martie 2021, si pana in prezent, cu o valoare de aproximativ 646 mil. lei, care sustin credite de circa 1,26 mld. lei. Guvernul a decis sa aloce un plafon de garantare de 1,5 mld. lei in…

- Aproximativ 200 de cereri pe zi sunt transmise pentru a primi garantii in Programul „Noua Casa”, a anuntat, miercuri, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Dumitru Nancu. „Programul „Noua Casa” a fost rebranduit in 2020 si l-am flexibilizat. Cu toate…

- BRD Groupe Societe Generale reia, in aceasta perioada, creditarea in cadrul programului ''Noua Casa'', a anuntat luni banca. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, banca are la dispozitie, din partea FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri), un…

- Programul ”Noua Casa” incepe vineri, cand bancile participante in program primesc dosarele de credit, potrivit estimarilor, peste 18.000 de persoane putand beneficia de imprumuturi, in conditiile unui plafon de garantare de peste 1, 5 miliarde de lei. Citește și: Florin Cițu iși incalca una…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a anuntat joi ca a finalizat procedura de alocare a plafoanelor anuale ale garantiilor care pot fi emise de catre bancile participante, in functie de ponderea garantiilor acordate de catre fiecare finantator in anul precedent. Plafonul va fi distribuit…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a anuntat, joi, ca de vineri finantatorii primesc dosare pentru programul “Noua Casa”. Ministerul Finantelor a decis diminuarea comisionul de administrare de la 0,40% la un nivel de 0,30% din soldul garantiei. Articolul Programul „Noua Casa” incepe…

