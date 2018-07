Creditul neguvernamental total s-a majorat n iunie pentru a șasea lună la rnd ​Banca Nationala a Romaniei (BNR) a comunicat marți datele cu privire la evolutia indicatorilor monetari in iunie si primul semestru al anului curent. ”Statisticile confirma climatul pozitiv din sfera pieței creditului privat, susținut de nivelul redus/accesibil al costurilor reale de finanțare (dat fiind ca majorarea ratelor nominale de dobanda a fost contrabalansata de accelerarea inflației). Datele indica și continuarea tendinței de creștere a depozitelor cu un ritm mai puternic fața de creditare, evoluție determinata de majorarea veniturilor, a ratelor de dobanda la depozite precum și de gradul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de crestere economica se va tempera, iar Banca Nationala a Romaniei va decide majorarea ratei dobanzii de politica monetara la 3% pana la sfarsitul acestui an, a declarat, joi, Andrei Radulescu, director de cercetare al Bancii Transilvania, in cadrul conferintei "Economia digitala - ce poate…

- Banca Nationala a Romaniei va decide majorarea ratei dobanzii de politica monetara la 3% pana la sfarsitul acestui an, a declarat, joi, Andrei Radulescu, director de cercetare al Bancii Transilvania.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,68%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie…

- In sedinta din 7 mai 2018 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele: Majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an de la 2,25 la suta pe an incepand cu data de 8 mai 2018; Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la…

- Banca Nationala a României (BNR) a anunțat, luni, ca s-a decis majorarea dobânzii-cheie de politica monetara, de la 2,25% la 2,5%, majorarea facilitatii de depzit acordata bancilor comerciale, de la 1,25% la 1,5%, si majorarea facilitatii de creditare de la 3,25% la 3,5%.„În…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a decis luni majorarea dobanzii-cheie de politica monetara, de la 2,25% la 2,5%, majorarea facilitatii de depzit acordata bancilor comerciale, de la 1,25% la 1,5%, si majorarea facilitatii de creditare de la 3,25% la 3,5%.

- Vineri, Institutul National de Statistica (INS) a comunicat datele cu privire la evolutia vanzarilor din comertul cu amanuntul (variabila proxy pentru consumul privat – principala componenta a PIB) in martie si primul trimestru din 2018. Statisticile indica continuarea tendintei de decelerare a dinamicii…

- Volumul creditelor restante s-a majorat in martie cu 3,7% fata de luna precedenta, la un total de aproape 9,6 miliarde lei, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2017, potrivit datelor BNR. ”Statisticile publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) indica cresterea volumului creditelor restante…