Creditul nebancar pentru o casă nouă Iarna a trecut repede, așa ca vrei sa iți renovezi casa. Probabil ai o casa mare și ai și un eveniment important in viața ta, astfel incat casa ta nu trebuie sa ramana nerenovata. Casa unui om mereu are nevoie de retușuri, de imbunatațiri, de un var proaspat sau de ce nu, chiar de culoare, de mobilier nou sau de podea noua. Renovatul casei presupune multa munca și nu poți face asta de unul singur, ai nevoie de o echipa de muncitori motivați care sa iți dea o mana de ajutor. Daca acest eveniment are o importanța deosebita pentru tine, cu siguranța te-ai gandit sa aduci un arhitect sau un designer… Citeste articolul mai departe pe stiritimisoara.com…

Sursa articol: stiritimisoara.com

Stiri pe aceeasi tema

- In capitala dacilor s-a intors iarna. In zonele montane a nins mai ceva ca in decembrie, astfel ca s-a așternut un strat consistent de zapada. Asta in timp ce saptamana trecuta deja primii ghiocei au ieșit la lumina sa vesteasca venirea primaverii. In capitala dacilor, stratul de omat este unul consistent.…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi și ninsori valabila de duminica pana luni in partea de Vest a țarii, iar de luni pana miercuri in aproape intreaga țara. Potrivit ANM, de duminica, de la ora 16.00, pana luni, la ora 14.00, in Banat, Crișana, Maramureș și local in nordul…

- Chiar daca oficial a inceput primavara, iarna nu se lasa dusa. De zapada asternuta acum se bucura si unele animale de la Gradina Zoologica Bucov. Este vorba despre tigrii siberieni, yakul, cerbii carpatini si muflonii. Exista insa si animalute care suporta mai greu frigul. Sunt sensibili strutii Nandu,…

- In județul Buzau ninge de mai multe ore, iar circulația se desfașoara in ingreunat. Drumarii intervin pe DJ 220, intre localitațile Buda și Valea Salciei, deoarece s-a format polei. Un singur eveniment rutier a fost sesizat de la inceputul ninsorii. Este vorba despre un eveniment produs pe DN 10, la…

- Prognoza meteo pentru țara noastra. La noapte o sa ploua, iar maine o sa ninga in sudul țarii. In București, vantul va sufla cu viteze de pana la 40 de Km/h. Ninsorile se vor opri abia la finalul saptamanii. Meteo. Iarna se intoarce cu ninsori abundente E primavara doar in calendar, pentru ca vremea…

- Fostul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, s-a alaturat vineri altor congresmeni si personalitati din Partidul Republican care cer boicotarea Jocurilor Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing pentru a pedepsi China pentru nerespectarea drepturilor omului, informeaza AFP. "Nu trebuie sa aiba…

- Incalzirea locuintei – un subiect de interes in special pentru cei care locuiesc la casa si care au la dispozitie o gama mai variata de alegeri. Ieftin, sustenabil, durabil, sigur, eficient – care e cea mai buna solutie la care sa apelezi? Centrala termica Cea mai populara solutie in prezent este centrala…

- Organizatorii spun ca puteți folosi orice tehnica meșteșugareasca din orice colț de lume: cusut, țesut, pictat, margelit, tricotat, croșetat."Vom avea 2 categorii de varsa: pana in 16 ani și peste 16 ani. Poate participa orice persoana, din orice colț de lume. Sunteți cu toții bineveniți! Dragii mei…