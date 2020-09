Creditul din magazin: pe cat de repede il primesti, pe atat de repede iti goleste buzunarele

Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa iti inveti copilul sa fie responsabil cu propriile finante, oricat de nesemnificative ar fi acestea, cea mai buna metoda este sa-i oferi un card bancar special pentru el. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, cum sa iti educi copilul sa cheltuiasca banii…

- Daca vrei sa economisesti pe termen lung, iar aici vorbim despre 20-30 de ani, atunci pensia privata facultativa ar putea fi instrumentul de investitie pentru care sa optezi. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, de ce este bine sa economisesti pentru o pensie privata…

- Sa luam un scenariu in care sotul si sotia nu se cunosteau in urma cu 10 ani. Ea a luat un credit pe care, apoi, nu l-a mai rambursat, din varii motive. Acum, cei doi sunt casatoriti, dar creditul ei este inca nerambursat. Apare intrebarea daca, impreuna, in calitate de soti, cei doi pot accesa un credit…

- Daca te gandesti sa accesezi un card de credit cu gandul de a face achizitii "piperate" de care, insa, nu ai nevoie, mai gandeste-te! Cardul de credit este, de fapt, un imprumut la purtator, dar cu dobanzi de trei ori mai mari decat un imprumut obisnuit. Ziare.com iti explica in cadrul rubricii…

- Nu putine sunt cazurile in care cei care au ajuns in fata unui ofiter de credite au incurcat termenii care le-au fost explicati si s-au trezit cu impresia ca sunt "furati" de banca. Acest caz se poate aplica si pentru costul total al creditului. Ziare.com va explica, in cadrul rubricii Educatie…

- Ai imprumutat bani de la banca si crezi ca nimic rau nu ti se poate intampla, pentru ca ti-ai facut deja calculele "de o mie de ori" acasa? Dar daca, totusi, ai omus cateva lucruri esentiale? Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, care sunt riscurile pe care le-ai putea…

- Atunci cand semnezi contractul pentru un credit bancar, ti se aduce la cunostinta ca ai o lunga lista de obligatii, dar trebuie sa stii ca tu, in calitate de client, ai si foarte multe drepturi, unele poate "ascunse" in acelasi contract sau chiar "uitate". Ziare.com iti explica, in cadrul…

- Putem spune despre aceste doua tipuri de card - cel de credit si cel de debit - ca sunt diferite, dar ambele au, pana la urma, aceleasi functionalitati. Cu ambele poti face cumparaturi, cu ambele poti plati facturi, iar ce difera la acestea este provenienta banilor pe care-i cheltuiesti. Ziare.com…