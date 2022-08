Creditorii externi ai Ucrainei au acceptat cererea acesteia de a-i ingheta datoria timp de doi ani, ce reprezinta plati in contul unor obligatiuni internationale, in valoare de circa 20 de miliarde de dolari, modalitate prin care guvernul de la Kiev evita intrarea in incapacitate de plata, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres, conform stiri.tvr.ro . In conditiile in care in urma agresiunii ruse creditorii internationali ai Ucrainei nu intrevad un acord de pace la orizontul urmatoarelor sase luni, acestia au convenit sa amane plati in conturile de capital si de dobanzi pentru 13 obligatiuni…