Creditorii Greciei vor sa ii impuna restrictii si dupa terminarea acordului de sprijin

- "Accesul Greciei la piete ramane fragil", a afirmat seful Mecanismului European de Stabilitate (ESM) intr-un discurs sustinut la Atena, in fata bancherilor. Grecia, care are cea mai mare pondere a datoriei publice in PIB, de 179,8-, intre statele din zona euro, a beneficiat de cel mai mare program de…

- Mecanismul European de Stabilitate (ESM) - fondul de salvare al zonei euro - a decis sa amane acordarea transei de un miliard de euro din cadrul programului de asistenta financiara al Greciei, deoarece asteapta confirmarea din partea autoritatilor de la Atena ca au fost indeplinite toate cerintele creditorilor…

- In vara lui 2015, Guvernul a obligat bancile autohtone sa isi inchida portile timp de aproape 20 de zile si sa limiteze retragerile de fonduri la doar 60 de euro pe zi, in ideea de a evita un colaps al sistemului bancar elen. Grecia va majora de la 2.300 la 5.000 de euro limita de numerar care poate…

- Planul Guvernului grec de a relansa cresterea economica, dupa ce in luna august va pune capat unei perioade de opt ani de asistenta financiara insotita de conditii drastice, se bazeaza pe un element crucial care ar putea stimula economia: bancile grecesti. Premierul Alexis Tsipras urmeaza…

- Comisia Europeana a anuntat in acest weekend ca Grecia a ajuns la un acord cu creditorii sai internationali privind pachetul de reforme. Atena urmeaza sa prezinte reformele la intalnirea Eurogrupului din 24 mai si sa le implementeze inaintea reuniunii din 21 iunie a ministrilor de Finante…

- La a opta aniversare a celei mai mari interventii din istoria zonei euro, Grecia este mai aproape ca niciodata de a se elibera din „lanturile” creditorilor si de a-si incerca norocul sa stranga bani pe cont propriu, potrivit Bloomberg. Insa cu cat ziua de 20 august – ziua in care Grecia…

- PAOK Salonic trebuie sa mai aștepte un sezon pentru cel de-al 3-lea titlu din istorie, dupa ce fanii și-au facut de cap in meciurile decisive cu Olympiakos și AEK Atena. Comisia de Disciplina din Grecia a scos-o pe PAOK din lupta pentru titlu in Grecia. Meciul cu AEK, in care patronul Ivan Savvidis…

- Mecanismul European de Stabilitate, structura Uniunii Europene pentru asistenta financiara, a aprobat miercuri o noua transa de imprumut, in valoare de 6,7 miliarde de euro, pentru Grecia, informeaza publicatia EUObserver.Aceasta noua transa, alocata in cadrul programului de asistenta financiara…