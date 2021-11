Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni iși continua creșterea, urcand la 2,48%, in crestere de la 2,45% luni. La inceputul saptamanii trecute indicele era cotat la 2,36%. Tot marți, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a corectat “neintelegerile juridice”, potrivit carora Hotararea de Guvern privind noile restrictii nu prevedea in mod expres accesul in malluri si hoteluri doar pe baza certificatului verde. In toate magazinele nealimentare se intra doar cu Certificatul…

- Scolile si gradinitele private pot primi copii si elevi fizic la curusuri. Insitutiile de invatamant private nu sunt incluse in acel text al hotararii de Guvern, care baga in vacanta fortata tot sistemul de invatamant de stat. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat la Antena 3, ca textul va…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, vineri, noile masuri care vor fi luate in contextul pandemiei de COVID-19, intre acestea fiind interzicerea circulatiei pe timpul noptii, inchiderea barurilor si cluburilor, interzicerea organizarii de evenimente private si spectacole.…

- Dr. Cristian Pandrea, medic primar Medicina de urgenta, coordonatorul singurului compartiment de primire urgente din sistemul medical privat din Bucuresti, vorbeste despre cele mai grele situatii intampinate in perioada pandemiei.

- Avand in vedere ca in municipiul Iași (6,58), rata de incidența cumulata a cazurilor de SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași a dispus o serie de masuri preventive precum: in spațiile inchise sau deschise, competițiile sportive…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 86,261 miliarde de lei, la 31 august 2021, in crestere cu 25,85% fata de nivelul existent la 31 august 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), arata Agerpres. Titlurile de stat detineau cea mai…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca mesajele private ale unuia dintre soți, de pe site-urile de intalniri, pot fi probe in instanța in procesele de divorț sau de incredințare a minorilor. “Probele acestea, care pana in momentul de fața ar fi constituit un veritabil dosar penal. Pentru ca…