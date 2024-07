Stiri pe aceeasi tema

- Piata finantarilor ipotecare a accelerat puternic in prima parte a acestui an, volumul cumulat al creditelor ipotecare noi in lei din primele cinci luni urcand la 18,6 mld. lei, nivel aproape dublu fata de cel inregistrat in aceeasi perioada din 2023, pot

- Traficul de pe Aeroportul International ”George Enescu” din Bacau s-a dublat in primele luni ale acestui an, clasandu-se pe locul cinci in topul aeroporturilor regionale din tara. Acest lucru se datoreaza si intrarii pe piata serviciilor aeronautice a doua companii, care au crescut la 14 cursele regulate…

- AVBS a intermediat in 3 luni credite ipotecare in valoare de 61.5 milioane de lei Primul trimestru al anului aduce schimbari in tendințele de piața: tot mai mulți romani acceseaza creditele de nevoi personale, in timp ce interesul pentru programul „Noua Casa” și al creditelor pentru persoane juridice…

- Bancile au atacat din nou la Curtea Constituționala Legea darii in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, pe motiv ca se aduce o grava atingere dreptului la libertate economica și libertații comerțului și ca impiedica creditorul sa-și recupereze creanța in…